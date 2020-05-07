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Murat Cavcav: Tedirginliğimiz var, bunu göz ardı edemeyiz
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MURAT CAVCAV: TEDİRGİNLİĞİMİZ VAR, BUNU GÖZ ARDI EDEMEYİZ

Murat Cavcav: Tedirginliğimiz var, bunu göz ardı edemeyiz

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligleri 12 Haziran'da başlatma kararının ardından açıklamalarda bulundu.

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Murat Cavcav, yaptığı yazılı açıklamada, federasyonun bir plan ve program ortaya koyduğunu, maçların oynanma kararını da "şimdilik" olarak duyurduğunu hatırlattı.

Tedirginliklerinin olduğunu belirten Murat Cavcav, "Süreç devam ediyor ve süreci, bakanlığımız, TFF, bilim kurulu, Sağlık Bakanlığı birlikte yönetiyor. Bizim bu kararın açıklanmasından sonra başka ihtimal düşünmemiz doğru olmayacaktır. Ligler haziranda başlayacak. Takımların da haziran ayına hazır olmak için bugünlerde antrenmanlara başlaması gerekiyor. TFF’nin öngörüleri muhakkak Sağlık Kurulu, Bilim Kurulu ya da devletin ilgili birimleriyle görüşülerek ortaya konmuştur. Bu nedenle onlara güvenmekten başka çaremiz yok. Tedirginliğimiz var, bunu göz ardı edemeyiz." şeklinde konuştu.

Maçların nasıl oynanacağı hakkında yeni bir protokol yayımlanmasını beklediklerini söyleyen Murat Cavcav, "Gönül ister ki sıfır vaka ile ligi başlatalım ama TFF ekonomik boyutu da belirlenen yeni süreci de göz önünde bulundurarak bu kararı aldı diye düşünüyorum. Maçlar nasıl oynanacak, seyahat planlaması nasıl olacak gibi konular var önümüzde. Süreçte nelerle karşılaşacağız, göreceğiz." dedi.

Yalnızca Türkiye'de değil diğer Avrupa liglerinde de durumla ilgili tartışmaların olduğunun altını çizen Cavcav, "Dünyanın konuştuğu, çözüm aradığı bu konularda yine kurul ve kurumlarımızın yönlendirmelerine göre hareket etmeliyiz. Tedbirleri gevşeme göstermeden, önce tesislerimizde sonra tüm çevremizde sıkı sıkıya uygulamaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

 
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