Süper Lig'in başlama tarihi belli oldu

TFF Başkanı Nihat Özdemir, liglerin başlama tarihi ile ilgili "En kısa sürede kulüplerimize duyuracağız. Liglerimizin tamamlanması yönünde çaba gösterdik. Hep Türk futbolunun selametini düşündük. Futbolumuzun en az şekilde etkilenmesi için elimizden geleni yaptık. Bu süreçte sayın Bakanımız Muharrem Kasapoğlu ile toplantılarımızı yaptık. 2 ve 3.lig kulüplerimizin görüşlerini aldık. UEFA ve FİFA ile görüşmeler yaptık, gerekli düzenlemeler için bütün çalışmaları gerçekleştirdik. En son Sayın Bakanımız Fahrettin Koca ile görüştük. Kendisine bilgilerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz. Sayın Koca mücadelesi ve duruşu ile hepimize örnek oldu. Bugün de yönetim kurulumuz olarak toplantımızı yaptık. Devletimizin normalleşme planı kapsamında değerlendirmemizi yaptık. Bütün kamuoyumuzun merak ettiği kararı duyurmak istiyorum. Şimdilik olmak kaydıyla elimizde değişiklik senaryolar ile ertelenen liglerimizi 12,13 ve 14 haziran başlatma kararı aldık." ifadelerine yer verdi.

Temmuz ayı sonunda liglerin biteceğini belirten Nihat Özdemir "Bilim Kurulumuz bu çalışmalarımızı yürütürken biz de TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Liglerimizi temsil eden derneklerimiz ile görüşmeler yapmaya devam edeceğiz. Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuz maçların nasıl oynanacağı kararı çerçevesinde liglerimizi başlatacağız. Devletimizin bütün kurumlarının tavsityeleri çerçevesinde sezonu tamamlamayı düşünüyoruz. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını düşmüyoruz ancak kararlara saygı duyarak, bireysel ve toplumsal duyarlılıklarımızı yerine getirerek liglerimizi Temmuz ayı sonunda bitirerek, kupalarımızı sahadan vereceğiz." dedi.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda ilerleyeceklerinin altını çizerek "Ankaragücü'nde bir virüsü vakası yaşandı ancak bundan sonra Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuzun aldığı kararlar doğrultusunda yön alacağız. Futbolun nasıl oynanması gerektiği yönündeki kararları bülten halinde yayınlayacağız ve bu bülteni bütün kulüplerimize göndereceğiz." şeklinde konuştu.