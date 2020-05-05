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Ankaragücü'nde antrenmanlara ara verildi
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ANKARAGÜCÜ'NDE ANTRENMANLARA ARA VERİLDİ

Ankaragücü'nde antrenmanlara ara verildi

Ankaragücü, 5 Mayıs Salı günü başlayacak olan antrenmanların bir oyuncunun coronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından 11 Mayıs Pazartesi gününe ertelendiğini açıkladı.

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Ankaragücü, tarafından yapılan açıklamada "05 Mayıs Salı günü başlamasını planladığımız antrenmanlara bir oyuncumuzun Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle, 11 Mayıs Pazartesi gününe kadar tedbir amaçlı ara verilmiştir.

Bu tarihte yeniden yapılacak test sonucuna  göre, yeni programımız belirlenecektir. Bu süreçte oyuncularımız, hocalarımızın önerdiği programlara bireysel olarak devam edeceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
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