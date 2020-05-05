Ankaragücü'nde antrenmanlara ara verildi

Ankaragücü, tarafından yapılan açıklamada "05 Mayıs Salı günü başlamasını planladığımız antrenmanlara bir oyuncumuzun Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle, 11 Mayıs Pazartesi gününe kadar tedbir amaçlı ara verilmiştir.
Bu tarihte yeniden yapılacak test sonucuna göre, yeni programımız belirlenecektir. Bu süreçte oyuncularımız, hocalarımızın önerdiği programlara bireysel olarak devam edeceklerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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