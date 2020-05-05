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Fatih Mert: Futbolcular oynamak istemiyorlar
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FATİH MERT: FUTBOLCULAR OYNAMAK İSTEMİYORLAR

Fatih Mert: Futbolcular oynamak istemiyorlar

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, takımdan bir futbolcunun coronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından açıklamalarda bulundu.

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Fatih Mert, İHA'ya yaptığı açıklamasında test sonucu pozitif çıkan futbolcunun tedavisine devam edildiğini belirterek, "Futbolcularımızın hepsi bir araya gelmiyordu, dün ilk kez test için ayrı ayrı gruplarla ayrı saatlerde tesislere geldiler. Futbolculara teknik ekibe ve kulüpte çalışanlara test yapıldı. Bir futbolcunun pozitif olduğunu öğrendik. Akşam bu futbolcu tekrar hastaneye çağrıldı. Hastanede ileri tetkikler yapıldı. Futbolcumuz hastanede tedavi altında. Durumu ağır değil. Bir süre daha kontrol altında tutulacak.Temas eden yönetici arkadaşımız vardı, onlarla ben de aynı ortamda bulunmuştum. Biz de test yaptırdık. Yöneticilerin test sonuçları da 1-2 saate çıkacak." dedi.

Başkan Fatih Mert, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve TFF arasında liglerin geleceğine dair gerçekleştirilecek toplantı hakkında "Şunu biliyorum birçok kulüpte futbolcular oynamak istemiyorlar. Bunu medyadan takip ediyorum. Herkesin kafasında birçok soru işareti var. Oynanmaması yönünde görüşler var. Bugünkü görüşmeden de bunların dikkate alınacağı bir karar bekliyorum." ifadelerine yer verdi.

Mevcut durumda liglerin devam etmesinin zor olduğunun altını çizen Fatih Mert,  "Bir şehirde oynanmasına kulüpler sıcak bakmadılar. Kulüpler Birliği ve TFF Başkanı ile birlikte yapılan görüşmede buna sıcak bakılmadı. Mümkün gibi görünmüyor. Başlaması ile ilgili de 12 Haziran söyleniyor. Bununla ilgili de bugün yapılacak toplantının sonucunu bekliyoruz. Liglerin oynanması bu şartlarda zor gibi görünüyor. Karar devlet büyüklerinin. Onların vereceği kararı bekliyoruz." şeklinde konuştu.
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3
gurbetcigüclü
7 Mayıs 202021:43
cikip paf takimla oyna senin yabancilarin tirsiyorsa rakiplerinkilerde tirsiyor koy paf takimdan bir genc 3.dakikada caktirmadan gecerken suratina tükürsün 87 dakika o rakip takimin yabancisini unut rakip 10 kisi hile hurda düzeninde sende kendini saglama alacan aga korkak tirsik takim baskani gözükmeyecen oyunu onlarin degil senin koydugun kurallara göre oynayacan yoksa kaybedersin kapis haklimisin bu konuda sonuna kadar haklisin alsaydin yanina 7-8 baskan öyle aciklasaydin alkislardim ama böyle tek basina kötü görünyüor aga
2
gurbetcigüclü
7 Mayıs 202021:43
cikip paf takimla oyna senin yabancilarin tirsiyorsa rakiplerinkilerde tirsiyor koy paf takimdan bir genc 3.dakikada caktirmadan gecerken suratina tükürsün 87 dakika o rakip takimin yabancisini unut rakip 10 kisi hile hurda düzeninde sende kendini saglama alacan aga korkak tirsik takim baskani gözükmeyecen oyunu onlarin degil senin koydugun kurallara göre oynayacan yoksa kaybedersin kapis haklimisin bu konuda sonuna kadar haklisin alsaydin yanina 7-8 baskan öyle aciklasaydin alkislardim ama böyle tek basina kötü görünyüor aga
1
Eskikurt
6 Mayıs 202011:43
Futbolu yonetenler futbolun sahada ne sartlarda oynandigini ya bilmiyorlar yada bilmezden geliyorlar mac esnasinda mucadele omoz omuza kucak kucaga gogus goguse oynandiginin farkinda degiller herhalde insanlarin disari cikmaya korktuklari birbirine mesafeli yaklastigi bu zor gunlerde maclari baslatmak cinayete tesebbustur bir takim sampiyon olsa ne olacak korona virusu sonmu bulacak su asamada hicbir futbolcu gonullu idman yapmiyor hepsi tedirgin acaba diyorlar bu asamada maca nasil konsantre olurlar olaya Ankaragucu acisindan bakmiyorum inanin tum Turkiyede futbolcularin endisesi var birakin kardesim bu sezonu es gecin yeni sezona bakin tabi sartlar uygun olursa zaten seyircisiz oynansin deniyor boyle mac oynanmasin daha iyi.
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