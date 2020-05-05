Fatih Mert: Futbolcular oynamak istemiyorlar

Fatih Mert, İHA'ya yaptığı açıklamasında test sonucu pozitif çıkan futbolcunun tedavisine devam edildiğini belirterek, "Futbolcularımızın hepsi bir araya gelmiyordu, dün ilk kez test için ayrı ayrı gruplarla ayrı saatlerde tesislere geldiler. Futbolculara teknik ekibe ve kulüpte çalışanlara test yapıldı. Bir futbolcunun pozitif olduğunu öğrendik. Akşam bu futbolcu tekrar hastaneye çağrıldı. Hastanede ileri tetkikler yapıldı. Futbolcumuz hastanede tedavi altında. Durumu ağır değil. Bir süre daha kontrol altında tutulacak.Temas eden yönetici arkadaşımız vardı, onlarla ben de aynı ortamda bulunmuştum. Biz de test yaptırdık. Yöneticilerin test sonuçları da 1-2 saate çıkacak." dedi.

Başkan Fatih Mert, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve TFF arasında liglerin geleceğine dair gerçekleştirilecek toplantı hakkında "Şunu biliyorum birçok kulüpte futbolcular oynamak istemiyorlar. Bunu medyadan takip ediyorum. Herkesin kafasında birçok soru işareti var. Oynanmaması yönünde görüşler var. Bugünkü görüşmeden de bunların dikkate alınacağı bir karar bekliyorum." ifadelerine yer verdi.

Mevcut durumda liglerin devam etmesinin zor olduğunun altını çizen Fatih Mert, "Bir şehirde oynanmasına kulüpler sıcak bakmadılar. Kulüpler Birliği ve TFF Başkanı ile birlikte yapılan görüşmede buna sıcak bakılmadı. Mümkün gibi görünmüyor. Başlaması ile ilgili de 12 Haziran söyleniyor. Bununla ilgili de bugün yapılacak toplantının sonucunu bekliyoruz. Liglerin oynanması bu şartlarda zor gibi görünüyor. Karar devlet büyüklerinin. Onların vereceği kararı bekliyoruz." şeklinde konuştu.