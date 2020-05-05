Ankaragücü'nde bir futbolcunun corona testi pozitif çıktı

Ankaragücü tarafından yapılan açıklamada "Dün kulübümüz tarafından Beştepe Tesislerimizde tüm futbolcu, teknik ekip ve kulüp personelimize Kovid-19 PCR tanı testleri yapıldı. Ne yazık ki bir profesyonel futbolcumuz da Kovid-19 PCR testi pozitif tespit edilmiş olup, futbolcumuza ivedilikle ileri tetkikler yapılmıştır. Futbolcumuz hastahaneye yatırılmış olup, tedavisine başlanmıştır. Tedavi sürecinde kulübümüz tarafından futbolcumuzun durumu hakkında tekrar bilgilendirme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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