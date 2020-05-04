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Gelecek Partisi'nden Spora Tekrar Başlama Önerisi
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GELECEK PARTİSİ'NDEN SPORA TEKRAR BAŞLAMA ÖNERİSİ

Gelecek Partisi'nden Spora Tekrar Başlama Önerisi

Gelecek Partisi, coronavirüs salgını nedeniyle ertelenen spor müsabakalarının yeniden başlatılması yönünde öneride bulundu.

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Gelecek Partisi tarafından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanının, Sağlık Bakanının ve Bilim Kurulu Üyelerinin son zamanlarda yaptıkları açıklamalara istinaden Covid-19 virüsünün kontrol altına alındığını ifade etmişlerdir.

Bilim Kurulu Üyeleri, liglerin başlatılmasına ilişkin kamuoyuna açık bir toplantı yaparak bilimsel olarak liglerin başlatılmasına ilişkin olumlu ya da olumsuz görüş beyan etmeli ve olumlu bir yaklaşım gösteriliyor ise bunun şartlarının nasıl olması gerektiğini net bir şekilde ortaya koyulmalıdır.

Müsabakaların oynatılmasına karar verilmesi halinde;

  • Müsabakaların seyircisiz oynanması.
  • Profesyonel ve amatör futbol liglerinin Antalya gibi futbol tesisi olan otellerde yapılması.
  • Basketbol, voleybol ve hentbol gibi salon sporlarının, bu branşlar için tesis imkanlarının en fazla olduğu illerde yapılması.
  • Bu il veya ilçelerdeki otellerin izole edilmesi, ilgili spor insanlarının 14 gün öncesinde testler yapılarak kamplara alınıp giriş ve çıkışların karantina standartları doğrultusunda ele alınması ve bu takibin teknik olarak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması.
  • Tüm müsabakaların “şifresiz” yayınlanarak hem tüm vatandaşlarımızın maçları rahatlıkla ücretsiz olarak evlerinde TV’den izleyebilmelerinin yolunun açılması gerekmektedir. Böylelikle, gelirleri çok düştüğü için kulüplere ödemeleri durduran yayıncı kuruluşun reklam gelirlerini artırması suretiyle yükümlülüklerini yerine getirmesinin ve kulüplerin de yayın gelirlerine tekrar kavuşmalarının sağlanması.
  • Bu müsabakaların ve kulüplerin her türlü masraflarının ilgili federasyon veya gençlik ve spor bakanlığı tarafından karşılanması.
  • Bu şekilde yapılan müsabakaların 3 günde bir yapılacak şekilde organize edilmesi, bu branşların da tescil edilmesi doğrultusunda liglerin en kısa sürede tamamlanmasının sağlanması.
  • Maçların oynatılması ile birlikte kulüplerimizin en önemli gelir kaynaklarından birisi olan Spor Toto isim hakkı bedelleri de kulüplerimize ödenmiş olacaktır.
  • Ayrıca turizm sektörü de bu yapılan organizasyonlar ile bir nebze olsun nefes almış olacaktır.
  • Öte yandan, müsabakaların oynatılıp-oynatılmamasından bağımsız olarak, ekonomik olarak çok zor durumda olan ve Covid-19 nedeniyle seyirci dahil birçok önemli gelirinden mahrum kalan kulüplerimizin içinde bulunduğu zor durum gözönüne alınarak, Covid-19 sürecinin başladığı mart ayından başlamak üzere 2019-2020 sezonunun bitimine kadarki sporcu ödemelerine ilişkin gelir vergisi ve SSK ödemelerine muafiyet getirilmesi hususu kulüplerin bundan sonraki faaliyetlerini yürütebilmeleri açısından büyük önem taşımaktadır.

  • GELECEK PARTİSİ

    GENÇLİK VE SPOR POLİTİKALARI İZLEME KURULU" ifadelerine yer verildi.

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