Gelecek Partisi'nden Spora Tekrar Başlama Önerisi

Gelecek Partisi tarafından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanının, Sağlık Bakanının ve Bilim Kurulu Üyelerinin son zamanlarda yaptıkları açıklamalara istinaden Covid-19 virüsünün kontrol altına alındığını ifade etmişlerdir.

Bilim Kurulu Üyeleri, liglerin başlatılmasına ilişkin kamuoyuna açık bir toplantı yaparak bilimsel olarak liglerin başlatılmasına ilişkin olumlu ya da olumsuz görüş beyan etmeli ve olumlu bir yaklaşım gösteriliyor ise bunun şartlarının nasıl olması gerektiğini net bir şekilde ortaya koyulmalıdır.

Müsabakaların oynatılmasına karar verilmesi halinde;