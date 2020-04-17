Osmanlıspor Alt Yapı Koordinatörü Gültekin Liman, görevinden ayrıldı.

Osmanlıspor Alt Yapı Koordinatörü Gültekin Liman, 16.04.2020 tarihi itibariyle görevinden ayrıldığını duyurdu.

Liman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Severek görev yaptığım Osmanlıspor F.K. da ki görevimden bugğn itibari ile ayrılmış bulunuyorum. Tüm sporcularımıza ve birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarıma başarılar dilerim." ifadelerine yer verdi.