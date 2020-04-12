Hamza Hamzaoğlu: Uzun yıllar Gençlerbirliği'nde çalışmak istiyorum

Hamza Hamzaoğlu, uzun yıllar Gençlerbirliği'nde çalışmak istediğini belirterek, "Gerçekten hem yeni yetenekli genç oyunculara sahip hemde kaliteli ayaklara sahip. Takım bütünlüğünü iyi sağlamış bir takıma geldim. Ben hiç çekinmeden söyleyebiliyorum. Uzun yıllar çalışmak istiyorum. Benim futbola bakış açım farklı. Gençlerbrliği kulübü ile çok iyi örtüştüğümüzü düşünüyorum. Futbolda her an herşey değişebiliyor." ifadelerine yer verdi.

Takıma geldikten kısa bir süre oyun anlayışını yansıtabildiklerinin altını çizerek "Kan değişikliği önemli. Yani gelen hocaya karşı kendini göstermek için biraz daha gayret gösterirler. Takımı neyi yapamadığını araştırdık. Yeni kurulan bir kadro yeni çıkan bir takım zamana ihtiyaçları vardı. Yapamadıkları şeyler vardı. Biraz sıkıntılar vardı. Bizimle beraber daha da pekişti. Güven gelmeye başladı. Bu da bizi yukarılara taşıdı. Yaptırdığımız antrenmanlar çalışmalar koyduğumuz kurallar bizim oyun felsefemizi takıma yansıtmak için çok önemli rol oynadı. Çok çabuk bir şekilde oyun anlayışımızı takıma yansıtabildik." dedi.

Tüm oyunculardan en iyi performanslarını sergilemelerini istediklerinin altını çizerek "Geldiğimizden beri sürekli değişen bir kadroyla oynamak zorunda kaldık. Gençlerbirliği'nde de en gencimizden en yaşlısına kadar maksimum performans almaya çalışıyoruz Güzel bir uyum yakaladık. Onların gelecekleri ile ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Erdem ve Sessegnon futbol hayatlarını nasıl uzatabilriiz diye düşünüyoruz. Biz çizgimizden sapmadan yolumuza devam etmek istiyoruz. İnşallah başarılı olabiliriz. Adaleti dağıtmak durumunda olan bir pozisyondayız. Adaleti kaybettiğimiz zaman, güveni kaybettiğimiz zaman başarılı olmak için hiç şansınız yok. Bazı oyunculardan belki beklediğimiz verimi alamayabiliriz. Oynatmadığımız oyuncuların bile gelecekleri ile ilgili mutlaka düşünce içerisindeyiz. Ben oynattığım oyuncudan çok oynatmadığım oyunculara üzülüyorum." şeklinde konuştu.

Bir takımın sadece gençler ya da tecrübeli oyuncularla başarılı olayamacağını ifade eden Hamza Hamzaoğlu "Benim düşüncelerim sorulmadan yapılacak herşeyede karşıyım. Takımla ilgili kararlar verilirken benim fikrim danışılmalı. Her oyuncumu mutlaka görmek isterim. Gördükten sonra bu kararı veririm. Ne sadece gençlerler ne de sadece dışarıdan gelen oyuncularla başarılı olabilirsiniz. Gençlerle beraber tecrübeli oyuncularında olması lazım. Çok iyi harmanlamanız gerekir. Birinden birisi olmazsa olmaz." açıklamasında bulundu.

Eksik bölgeye oyuncu yetiştirmenın transferden daha önemli olduğunu söyleyen teknik adam, "Takımın bir tarafı aksıyorsa transfer konuşulur. Bir yer aksıyorsa biz oraya başka bir oyuncu yetiştirmeliyiz. Sürekli her eksiğimiz dışarıdan tamamlayacak olursak alt yapı bulundurmanın da bir anlamı yok. Tabii transferler olacak. Bunlatın hepisini çok yii dengelemek laızm. Kulüpler bunları ayarlayamadğı için maddi krizlere girdi. Gençlerbirliği'nin bu yapısı çok hoşuma gidiyor." dedi.

Hamza Hamzoğlu, Stancu'nun sakatlığının ardından yerini dolduramadıklarını söyleyerek "Sorunlarımız Stancu ile oynamaya alışmış bir oyun yapımız vardı. Stancu'nun yerini dolduramadık açıkça söylemek gerekirse. Stancu geldi tekrar maç kazandık. Sakatlandı yeniden kazanamamaya başladık. Stancu bence forvet pozisyonunda oynamalı. Esas yeri orası. En verimli olduğu yer en öndeki yer." ifadelerini kullandı.

Ligde kalan 8 haftanın oynanması gerektiğini belirteren teknik direktör "Aşağıdan kopmuş değiliz. maçlarımız yine stresli geçecek. kazanmak zorunda olduğumuz maçlar var. Ben takımının bu sene için hedefini tutturacağımız inancındayım. Bu kalan 8 haftanın oynanmasından yanayım. Oynanmamış 8 hafta var. Bir alt ligi düşünürsek onlarda tescil edilecek. Çok adil bir karar olmayacak diye düşünüyorum. Bu 8 haftanın oynanmasından yanayım. Bu 8 maçtan gerekli puanları toplamak zorundayız" diye konuştu.

HABER: SEMA DEMET