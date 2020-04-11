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Mustafa Seyhan: Çok sıkıntılı bir süreç
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MUSTAFA SEYHAN: ÇOK SIKINTILI BİR SÜREÇ

Mustafa Seyhan: Çok sıkıntılı bir süreç

Hacettepe Spor'da forma giyen Mustafa Seyhan, Tandem-i'nin konuğu oldu.

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Mustafa Seyhan, kiralık olarak transferi hakkında "Hacettepe'de çok forma şansı bulamadım. Kendi isteğimle kiralık olarak transfer oldum. Daha defansif bir oyuncu olayım. Ara sıra çıkayım  goller atayım diye düşündüm. Böyle bir oyuncu olmaya karar verdim. 14. bölgede görürsem vuruyorum." ifadelerine yer verdi.

Gençlerbirliği'nden Hacettepe'ye dönüşü hakkında "Bu sezon başında Gençlerbirliği ile kamptaydım. Kamp dönemi bittikten sonra Mustafa Kaplan seni daha fazla oynayabileceğin bir yere göndermek isterim dedi. Sonrasında Hacettepe'ye dönmenin daha hayırlı olacağını düşündüm. Farklı bir takımla anlaşmıştım. Birkaç görüşme yaptım. Kiralıkta bir madde istiyorlar . +1 yıllık bir hak istiyorlardı kendilerine. Takım kaptanı sensin bu sene deyince bir tercih yapmak zorunda kaldım." şeklinde konuştu.

Bu zamana kadar çalıştığı teknik direkörler arasında en fazla Avni hocadan birşeyler öğrendiğini belirterek, "Alt yapı hocalarımızın önceliği her zaman bizi eğitmek oldu. Ben olumlu, olumsuz anlamda birçok isimle çalıştım. Kötüsünden de birşeyler öğrendim iyisinde de. En çok Avni hocadan birşeyler kaptım. Hem bir baba hem çok iyi bir teknik direktör." dedi.

Liglerin devamı hakkında ise "Haziranın ilk haftası ya da ikinci haftası başlayacak diye bir duyum aldık. 2-2.5 ay aranın ardın dan kalan 6 haftayı nasıl geçireceksin bilemiyorsun. Şu an çalışıyorsun ama takım antrenmanı ile aynı değil. Oyuncular açısından iyi geçeceğini düşünmüyorum. Çok sıkıntılı bir süreç." ifadelerini kullandı.

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