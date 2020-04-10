SERVET YARDIMCI: HAZİRAN BAŞINI SÖYLEDİK AMA…

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı, corona virüsü nedeniyle ertelenen liglerin ne zaman başlayacağı ile ilgili önemli açıklamada bulundu.

UEFA'nın liglerin bitirilmesini istediğini belirterek “UEFA, en son 1 Nisan’da, 55 federasyonun genel sekreteriyle bilgilendirme toplantısı yaptı. Biz de yönetim kurulu olarak bu kararları onayladık. Çalışma grupları kuruldu, bu gruplar gelişmeleri gün be gün takip ediyorlar. Belçika bir duyuru yapmıştı, liglerin tesciliyle ilgili. Fakat bu kararı 24 Nisan’a ötelediler. UEFA Yönetim Kurulu’nun 23 Nisan’daki durumuna göre kararı gözden geçirecekler. İnsan sağlığı çok önemli. UEFA, devletlerin vereceği kararlara göre hareket etmek zorunda. UEFA’nın istediği, tam bir dayanışma içinde tüm liglerin bitirilmesi.” ifadelerine yer verdi.

21 Nisan tarihinden itibaren sonuçları görmüş olacaklarını belirterek “Bu ay içerisindeki gelişmelere göre tekrardan değerlendirme yapılacak. Sonuçları, 21 Nisan itibariyle görmüş olacağız. Her ligin farklı dinamiği var. Bazı liglerin 12 maçı, bazılarının bizdeki gibi 8 maçı var. Bazılarında da play-off sistemi. Dolayısıyla bütün liglerin bu yaz içerisinde bitirilmesini arzuluyor UEFA. ” şeklinde konuştu.

Kulüplerin büyük hasar aldığının altını çizerek “Liglerin kendi problemleri ve finansal konular da var. Gönül ister ki seyircili olsun ama seyircisiz bile olsa liglerin oynanması için çalışmalar yapılıyor. Kombine bilet satışları var, maç günü gelirleri var. Kulüplerin daha da büyük hasar almaması için liglerin oynanması lazım. Burada finansal konular da var. Liglerin kendi problemleri de var. Bazı liglerin yayıncı kuruluştan beklentileri var. Yayıncı kuruluş problemleri var.” açıklamasını yaptı.

Liglerin başlama tarihi olarak Haziran başını söylediklerini vurgulayarak “Biz de liglerin en erken başlama tarihi için haziran başını söyledik ama bu tarihi mayıs başında tekrar değerlendireceğiz. UEFA, yeni sezonda FFP konularıyla ilgili tamamen esnekliğe gidecek.” diye konuştu.