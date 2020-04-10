Savaş Kudaş: Sakatlıklar bizi bekliyor

Korona sonrasında futbol camiasını bekleyen tehlikeler hakkında, "Maalesef süre çok uzadı, süre çok uzuyor. Normalde yaz tatili bile 1 ay bizde. Mayıs sonu lig biter. Haziran 25'inde takımlar toplanır. 4 haftalık 5 haftalık sürenin sonunda kamp başlar. 6-8 hafta kamp ne kadar sürüyorsa yaparsınız sonrada lige başlarsınız. İlk maçlar her zaman tehlikelidir. Sakatlık ihtimali yüksektir zaten sıcak havada oynanıyor. Oyuncular hazır değildir, takım kendini tanıyamaz. Yaklaşık 4 hafta daha takımlar toplanmayacaklar. Haziran'da maç oynandığını düşünürsen takımı 10 Mayıs gibi toplaman lazım. Yani iki aylık bir ara vermiş oluyorsun. Ne kadar program vermiş olursak olalım sokağa çıkmak yok. Evde yapabileceğin egzersizler belirli. Dayanıklılık antrenmanı çok yapamıyorsun. Bu da kilo almasa bile bir miktar yağlanmayı artırıyor. Tamamen azalmış kas kitlesi, tamamen azalmış kondisyon ve birde üzerine havalar ısınıyor." ifadelerine yer verdi.

Uzman doktor Savaş Kudaş sakatlıkların artacağını belirterek "Bizi sakatlıklar bekliyor esasında. Takım hekimlerini, sağlık ekiplerini bekleyen en önemli şey sakatlık. Mutalak üç günde bir, dört günde bir oyuncuyu yarım yamalak sahaya sürmeye çalışacağız. Bu da daha büyük sakatlık oluşma ihtimalini artırıyor her zaman. Belki Temmuz ayında oynanıp hazırlık maçları gibi sezonu bitirip yeni sezonda 'Eylül ayında başlanabilir mi?' bunlar benim düşünmem gereken konular değil tabii." şeklinde konuştu.