İlker Karakaş:  Ben bu kulüpte gol krallığı yaşayacağım

Gençlerbirliği'nde hedefinin gol krallığı olduğunu vurgulayan İlker Karakaş, "Artık zamanı geldi bu formayı alacağım. Gollerimle taraftarı sevindirmeyi herşeyden çok istiyorum. İnşallah ileriki maçlarda bu şansı yakalarım.Aile gibi büyüdük o kulüpte. Ben hayalim olan Gençlerbirliği A takımda oynuyordum. İlk sezonumda küme düştüğü için çok üzülmüştüm. Gece gündüz çalıştım. Hala kendimi ispatlamam lazım Süper lig bazında. Bir şekilde forma şansı bulamadım. Hamza Hoca Stancu'dan ne istiyorsa benden de onu istiyor. Bu çok önemli birşey. Eskiden Sio ve Stancu'dan çok farklı istenen isteniyordu benden. Ben bu kulüpte gol krallığı yaşayacağım. Bu ligde gol kralı olacağım. Bu kulübe borcumu gollerimle ödeyeceğim. Bir atsam devamı çorap söküğü gibi gelecek. Benim önceliği bu formayı almak ve formanın altında gol kralı olmak istiyorum. Premier Lig'de oynamak benim hayalim." açıklamasında bulundu.

Genç futbolcu Hacettepespor'da oynadıığı sezon hakkında "O benim için tam bir yıkım senesiydi. Milli takımda her yaş grubunda kalıcı olduk. Küme düştüğümüzde Gençlerbirliği'nde 5 maç oynadım. Transferin bitimine bir gün kala bana Hacetepep'de kiralık oynanmam söylendi Bu benim için yıkım oldu. Süper lig'de oynamıştım. Ne oldu da ben Hacettepe'ye kiralık gittim. Hiç beklemiyordum Hacetepe serüvenini. Sakatlıklarla boğuştum. Doğru düzgün forma giyemedim orada. Benim planlarımda Hacettepe yoktu. Hiç beklemiyordum. Benim neden arkamda durmuyorlar diye çok üzülmüştüm." ifadelerine yer verdi.

Süper Lig'de genelde yabancı futbolcuların tercih edildiğini velirterek "Süper Lig'e baktığım zaman santraforlar hep yabancı. Türkiye'de Süper Lig'deki takımlar tecrübeli yabancı oyuncuları tercih ediyor. Bizde girdiğimizde 5-10 dakikada goller atacaksın, işler yapacaksın isteniyor." dedi.

İlker Karakaş, takımdaki yabancı oyuncuların kendisine oldukça yardımcı olduklarını belirterek "Stancu'yu sürekli antrenmanda izliyorum. Gol vuruşunda çok ustalaşmış. Nasıl pozisyon alıyor. Ben hep dikkatle izliyorum. Çok profesyonel işini yapar, gider. Ben onu takip ediyorum. Yabancı oyuncularda Zargo Toure çok yardım ediyor. Çok iyisin yapacaksınız ben inanıyorum diyor. Motive ediyor. " şeklinde konuştu.

Teknik direktör, Hamza Hamzaoğlu hakkında "Hamza Hoca, bize karşı çok dengeli davranışı. Bu denge çok önemli. Bu dengeyi çok iyi sağladığını düşünüyorum. Biz gençlere antrenman sonrasında da çok yardımcı oluyorlar." ifadelerini kullandı.

HABER: SEMA DEMET