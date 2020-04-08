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Gençlerbirliği'nin eski yöneticisi Ayhan Sümer hayatını kaybetti
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GENÇLERBİRLİĞİ'NİN ESKİ YÖNETİCİSİ AYHAN SÜMER HAYATINI KAYBETTİ

Gençlerbirliği'nin eski yöneticisi Ayhan Sümer hayatını kaybetti

Gençlerbirliği, eski yöneticisi Ayhan Sümer'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Gençlerbirliği tarafından yapılan açıklamada, Ayhan Sümer'in merhum başkan İlhan Cavcav döneminde uzun yıllar kulüpte görev aldığı belirtilerek, şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüzde başkan vekilliği, asbaşkanlık gibi önemli görevlerde bulunan şehrimizin müstesna insanlarından Ayhan Sümer'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onursal Başkanımız İlhan Cavcav ile de uzun yıllar Gençlerbirliği için çalışmalar yapan Sümer'i her zaman ülkemize bıraktığı önemli miraslar ve Gençlerbirliği için yaptığı güzel işlerle anacağız. Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenlerine, camiamıza ve ülkemize başsağlığı diliyoruz."

Ayhan Sümer'in naaşının yarın öğlen Kocatepe'de kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedileceği belirtildi.
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