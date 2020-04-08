İlhan Parlak: Formanın hakkını son terime kadar veriyorum

İlhan Parlak, kendisi hakkında gelen eleştiriler hakkında "Futbolun inceliklerini görenler benim futbolumu seviyor. Sadece görselliğe bakmayanlar. Benim yeteneğimi sorgulamak yerine kendi bilgilerini sorgularlarsa daha iyi olur.Yabancı oyuncu bu istatikleri elde etse yere göre sığdıramayız. Eleştirilere yanıt vermediğim için insanlar İlhan Parlak hakkında herşeyi konuşabiliyor. Bende hocaların takım oyununu en iyi oyunculardan birisi olduğumu düşünüyorum. 15 senedir İlhan Süper Lig'de oynuyorsa hocada devamlı bana şans veriyorsa insanlar oyuncuya bakış açısını sorgulamalı. İlk 4 hafta fiziksel olarak tam hazırlanamadığım için iyi performans sergilemediğimin bende farkındayım. O formanın hakkını sahaya çıktığım zaman son terime kadar veriyorum." şeklinde konuştu.

Takımında çok mutlu olduğunu belirterek "Ankaragücü'nde her zaman mutluydum. Çok mutlu olduğum için buradayım. Tercih etme sebeplerimden birisi taraftarlar armanın da peşinde takımını yalnız bırakmadılar. Futbol kariyerinde yakaladığı en iyi ortamlardan ilk 3'ün içerisinde. Transfer tahtasını açacağımız belli değildi. Ankaragücü'mü bu şekilde bırakıp gitmem. Kendime yakıştırmam. Bu kadar emek verdiğim takımı nasıl yüz üstü bırakıp gideyim. Ankaragücü'nü ne şartta olursa olsun bırakmadım." dedi.

İkinci yarı iyi bir ivme yakaladıklarını ifade eden tecrübeli oyuncu "Çok büyük sıkıntılar yaşadık ilk yarı. Şimdide takıma belirli bir kalite kattıklarını düşünüyorum. İyi bir ivme çıkış yakalayacağımızı düşünüyordum. Kesinlikle ligde kalacağımıza canı gönülden inanıyorduk." ifadelerine yer verdi.

İlhan Parlak, çalışmalarına "Telefonumuza program atıyorlar. O program doğrultusunda yapmaya çalışıyoruz." şeklinde devam ettiklerini belirtti.

HABER: SEMA DEMET