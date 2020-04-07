FIFA'dan tarihi karar

FIFA, koronavirüs salgınından dolayı futbol dünyasında yaşanan krizlerle ilgili yaptıkları değerlendirmenin ardından aldıkları tarihi kararları açıkladı.

Sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağını duyuruldu.

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

FIFA, futbolun durduğu dönemde ödemeler konusunda ne yapılması gerektiği hakkında futbolcular ve kulüplerin anlaşma sağlaması gerektiğini ve eğer anlaşılamaz ve dosya FIFA'ya gelirse, 5 maddeye dikkat edilerek karar verileceğini belirtti.

Maddeler şu şekilde:

Kulüpler, oyuncuyla anlaşma yolunda bir hamle yaptı mı?

Kulübün ekonomik durumu nasıl?

Oyuncuların sözleşmelerinde yapılacak değişikliklerin oranı

Oyuncunun yapılacak değişiklikten sonra geliri

Takımdaki tüm oyunculara aynı talebin olup olmadığı...

Ayrıca FIFA transfer döneminin de esnek olacağını açıkladı. Bu dönemin her ligde, sezon sonuyla bir sonraki sezonun başına göre ayarlanacağı duyurdu. Tarihte ilk kez böyle bir karar alındığı açıklandı.