﻿
FIFA'dan tarihi karar
﻿
Site İçi Arama
﻿

FIFA'DAN TARİHİ KARAR

FIFA'dan tarihi karar

FIFA, sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağını açıkladı.

1154 Okunma

FIFA, koronavirüs salgınından dolayı futbol dünyasında yaşanan krizlerle ilgili yaptıkları değerlendirmenin ardından aldıkları tarihi kararları açıkladı. 

Sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağını duyuruldu.

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

FIFA, futbolun durduğu dönemde ödemeler konusunda ne yapılması gerektiği hakkında futbolcular ve kulüplerin anlaşma sağlaması gerektiğini ve eğer anlaşılamaz ve dosya FIFA'ya gelirse, 5 maddeye dikkat edilerek karar verileceğini belirtti.

Maddeler şu şekilde:

Kulüpler, oyuncuyla anlaşma yolunda bir hamle yaptı mı?

Kulübün ekonomik durumu nasıl?

Oyuncuların sözleşmelerinde yapılacak değişikliklerin oranı

Oyuncunun yapılacak değişiklikten sonra geliri

Takımdaki tüm oyunculara aynı talebin olup olmadığı...

Ayrıca FIFA transfer döneminin de esnek olacağını açıkladı. Bu dönemin her ligde, sezon sonuyla bir sonraki sezonun başına göre ayarlanacağı duyurdu. Tarihte ilk kez böyle bir karar alındığı açıklandı.
Rahmetullah Berişbek: Formayı kapmak istiyorum
Tandem-i'nin onuncu bölüm konuğu İlhan Parlak
Hamza Hamzaoğlu: Lig Haziran ayında başlayabilir
Alihan Kubalas: Hayatım hep ön yargıları yıkmakla geçti
Berat Ayberk Özdemir: Formaya sahip çıkmaya çalışıyorum
Korcan Çelikay: Önemli olan bu takımın ligde kalması
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿