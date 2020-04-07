Rahmetullah Berişbek: Formayı kapmak istiyorum

Antrenman performansı hakkında Rahmetullah Berişbek "Ben geçen sene antrenman performansım gerçekten düşüktü. Moralim düşmüştü, bozulmuştu. Sözleşmesi bitecek oyuncular varken ben oyundan çıkıyorum. Bana Süper Lig'de iyi işler yaptığımı düşünüyoru. Ertesi yıl Elazığ maçında 45'te oyundan çıktım. Talihsizlik oldu. Moralim bozuldu. Kadro dışı kaldım. Oynatacağz dedi ama olmadı. Çokta şans geldiğini düşünmüyorum. Şu an antrenmanda çalışıyorum. Gol atmışım, özgüven yerinde oynamayı bekliyorsun. Art arda 11 oynadığım maç olmadı. Oynamak istiyorsun özgüvenlisin. Durumumuz kritik olduğu için hoca daha tecrübeli oyunculara yönelmiş olabilir." şeklinde konuştu.

Taraftarların desteğini esirgememesi gerektiğinin altını çizerek "Taraftarla ilişkim çok iyi. Alt yapı oyuncularını gerçekten çok seviyor. Bizlere desteğini esirgemesinler. Alt yapı büyük değişim kazandığını düşünüyorum. Alt yapıda eskiden hedef vardı. Bizimkiler ok güzel oynuyor. Gerçekten takım olarak birşey yapmaya çalışıyorlar." açıklamasında bulundu.

Oldukça hırslı olduğunu belirterek, "Bayağı hırslı bir insanım. İnşallah A Milli Takım formasını giyeceğim diyorum net. İlk 11'de oynamaya çalışarak formayı kapmak istiyorum." dedi.

Takımda örnek aldığı kişi sorusuna "Stancu gerçekten büyük bir profesyonel. Stancu inanılmaz bir oyuncu. Adamda sıfır ego. Sessiz, sakin işine odaklı. Tam bir profesyonel diyebiliriz." yanıtını verdi.

Hamza Hamzaoğlu'nun gelmesiyle kazanmaya başladıklarını belirten genç futbolcu "Kan değişikliği gerekiyordu. Hamza hoca geldi. İyi bir aile olduk. Şans bizden yana oldu. Düşmeyeceğimize inanıyorum. Hamza hoca büyük bir hoca. İyi antrenmanlar yapmaya başladık. Daha birlikteydik. İyi bir kan değişikliği oldu. Kazanmalara başladık. Takım iyi oynamaya başladı. Kotadaydık. O yüzden şans vermediğini düşünüyorum. Şans vermedi ama vereceğini düşünüyorum. Bizleri oynatacağını düşünüyorum, inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

Teknik direktör olsa kuracağı ilk 11'i "Kalede Nortfeld sağ bek Ahmet Oğuz, tandem Zargo-Flavio ikilisi, sol bek Halil İbrahim ön libero Berat-Fabrico-Sesseognon, kanatlarda sağ tarafa Sio sol Sefa önde de Stancu. Kendim kenardayım. " şeklinde belirtti.

HABER: SEMA DEMET