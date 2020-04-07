Tandem-i'nin onuncu bölüm konuğu İlhan Parlak

Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas'ın hazırlayıp sunduğu Karantina sohbetleri programımız Tandem-i'nin salı günü ikinci konuğu Ankaragücü'nün başarılı futbolcusu İlhan Parlak.
Ankaragücü'nün tecrübeli isimlerinden İlhan Parlak ile takımın durumunu, futbola, dünyaya, ülkeye bakışını konuşacağız.
Canlı canlı, dinamik, keyifli bir sohbet bizi bekliyor.
Kaçırmayın...
8 NİSAN ÇARŞAMBA
16:00 SAVAŞ KUDAŞ - Spor Hekimi
20:30 İLKER KARAKAŞ - Gençlerbirliği Futbolcusu
Devam edecek...
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.