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Tandem-i'nin onuncu bölüm konuğu İlhan Parlak
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TANDEM-İ'NİN ONUNCU BÖLÜM KONUĞU İLHAN PARLAK

Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas'ın hazırlayıp sunduğu Karantina sohbetleri programımız Tandem-i'nin salı günü ikinci konuğu Ankaragücü'nün başarılı futbolcusu İlhan Parlak.

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Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas'ın hazırlayıp sunduğu Karantina sohbetleri programımız Tandem-i'nin salı günü ikinci konuğu Ankaragücü'nün başarılı futbolcusu İlhan Parlak.

Ankaragücü'nün tecrübeli isimlerinden İlhan Parlak ile takımın durumunu, futbola, dünyaya, ülkeye bakışını konuşacağız.

Canlı canlı, dinamik, keyifli bir sohbet bizi bekliyor.

Kaçırmayın...

8 NİSAN ÇARŞAMBA

16:00 SAVAŞ KUDAŞ - Spor Hekimi
20:30 İLKER KARAKAŞ - Gençlerbirliği Futbolcusu

Devam edecek...

 
Alihan Kubalas: Hayatım hep ön yargıları yıkmakla geçti
Korcan Çelikay: Önemli olan bu takımın ligde kalması
Tandem-i'nin altıncı bölüm konuğu Alihan Kubalas
Tandem-i'nin ikinci bölüm konuğu Korcan Çelikay
Fatih Mert: Ligin oynanma ihtimali zor görünüyor
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İlhan Parlak: Liglerin oynanmasına ihtimal vermiyorum
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