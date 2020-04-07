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Tandem-i'nin dokuzuncu bölüm konuğu Erkin Şimşir
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TANDEM-İ'NİN DOKUZUNCU BÖLÜM KONUĞU ERKİN ŞİMŞİR

Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas'ın hazırlayıp sunduğu Karantina sohbetleri programımız Tandem-i'nin salı günü ilk konuğu Uşakspor Teknik Direktörü Erkin Şimşir...

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Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas'ın hazırlayıp sunduğu Karantina sohbetleri programımız Tandem-i'nin salı günü ilk konuğu Uşakspor Teknik Direktörü Erkin Şimşir...

Ankara'nın yetiştirdiği en önemli teknik adamlardan Erkin Şimşir ile takımının durumunu, başarılarını konuşacağız. Şimşir dünyanın halini, ülkenin halini, futbolun halini nasıl görüyor.

Canlı canlı, dinamik, keyifli bir sohbet bizi bekliyor. Kaçırmayın...

8 NİSAN ÇARŞAMBA

16:00 SAVAŞ KUDAŞ - Spor Hekimi
20:30 İLKER KARAKAŞ - Gençlerbirliği Futbolcusu

Devam edecek...

 

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