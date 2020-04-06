Hamza Hamzaoğlu: Lig Haziran ayında başlayabilir

Hamza Hamzaoğlu, AA'ya yaptığı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ara verilen liglerin kalan süresinin tamamlanması gerektiğini belirtti.

Teknik adam, "Ligin kalan 8 haftası oynanmalı. Zaten bu süreç uzarsa UEFA'da organizasyonlarını öteleyecektir. Bu yüzden ne zaman başlanabilirse lige bence öncelikle bu 8 hafta bitirilmeli. Ondan sonra da önümüzdeki sezon için ne kadar zamanımız kaldıysa ona göre bir formül düşünülür." dedi.

Futbola ne zaman dönecekleriyle hakkında ise "Şu anki virüs salgının gidişatına bakacak olursak mayıs ayının ortalarından sonra belki de sonunda antrenmanlara başlayabiliriz. Nisan sonunda belki virüsün yayılımı yavaşlar ve mayıs ortasında antrenmanlara belki başlarız. Haziran başında da tahmin ediyorum ki ligler oynanmaya başlar." ifadelerine yer verdi.

Hamza Hamzaoğlu, ligi 8 ya da 10. sıralarda bitirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak "Ne kadar sıralamada uzak gözüksek de henüz düşme hattıyla aramızdaki bağı koparmadık. Ben inanıyorum ki performansımızla bu sene hedefimizi tutturacağız. 8 ila 10. sıralarda ligi bitirmeyi hedefliyoruz. İnşallah bu pozisyonda olmaya gayret edeceğiz." şeklinde konuştu.

Oyuncularla çalışmalara, "Antrenman programları hazırladık ve hepsine verdik. Bir grubumuz var ve oradan sürekli hem görsel hem de yazılı bir şekilde futbolcularımıza program veriyoruz. Onlar da uyguluyor. Oyuncularla sürekli iletişim halinde kalıp onları takip ediyoruz. Minimum kayıpla bu süreci atlatmak istiyoruz." şeklinde devam ettiklerini söyledi.