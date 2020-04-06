Korcan Çelikay: Önemli olan bu takımın ligde kalması

Korcan Çelikay, yeni yönetimle beraber birçok şeyin değiştiğini belirterek "Yeni yönetimle birlikte kulüpte yeni bir dönem başladı. Kısa sürede psikolojik ve maddi anlamda büyük katkı gördük. İlk geldiklerinde, merak etmeyin kimsenin parası kalmayacak dediler. Oyuncu olarak kimsenin kafasında parayla ilgili bir düşünce kalmadı. Her zaman yanımızda oldular. Onların sıcak davranışı bizleri manevi olarak motive etti. Onların bu gayretine galibiyetle karşılık vermek istedik. Fenerbahçe ve Malatya maçını kazanarak bu anlamda bir adım attık.Şimdi zorunlu bir aradayız. Yeniden bir araya geldiğimizde aynı birlikteliği, sürdüreceğiz" dedi.

Tecrübeli oyuncu, lig yeniden başladığımda kendilerine yakışan en üst düzey mücadeleyi göstereceklerini vurgulayarak Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri tarafından yapılan açıklamada maçların Haziran-Temmuz aylarında oynanabileceği yönünde bir yaklaşım belirdi. Sıkıntılı süreç bir an önce bitsin, ne zaman olursa kendimizi ona göre hazırlarız. Kalan 8 haftada bize yakışan en üst düzey mücadeleyi gösteririz. Dünya ve ülkemiz şu anda sıkıntılı bir süreçten geçiyor. İnşallah kısa sürede sıkıntıları aşar ve yeniden özlediğimiz günlere yeniden döneriz. Kendi aramızda yaptığımız konuşmalarda, ligde kalacağımıza olan inancımızı her zaman dile getirdik. Hiç bir zaman kuşku, endişe ve kaygı duymadık" şeklinde konuştu.

Korcan Çelikay, "Ankaragücü'ne ilk geldiğim zaman o sevgiyi gördüm. Burada zor günler geçirdik. Ancak moral ve motivasyonumuzu hep yüksek tuttuk. Takımı sahiplendik. Sezon başında yine transfer yasağı vardı. İkinci yarıda transfer yasağının açılmasıyla rahatladık. Önemli olan bu takımın ligde kalması. Kim gelmiş, kim gitmiş, kim oynamış önemli değil. Bu takımı kurtaralım diye konuştuk. Bazen haketmediğimiz şekilde eleştiri yapıldığını düşünüyorum. Bizim ne yaşadığımızı kimse bilmiyor." ifadelerine yer verdi.