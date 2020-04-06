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Tandem-i'nin sekizinci bölüm konuğu Rahmetullah Berişbek
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TANDEM-İ'NİN SEKİZİNCİ BÖLÜM KONUĞU RAHMETULLAH BERİŞBEK

Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas'ın hazırlayıp sunduğu Karantina sohbetleri programımız Tandem-i'nin pazartesi günü ikinci konuğu Gençlerbirliği'nin başarılı futbolcusu Rahmetullah Berişbek.

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Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas'ın hazırlayıp sunduğu Karantina sohbetleri programımız Tandem-i'nin pazartesi günü ikinci konuğu Gençlerbirliği'nin başarılı futbolcusu Rahmetullah Berişbek.

Gençlerbirliği'nin altyapısından çıkıp yıldızlaşan Rahmetullah Berişbek ile futbola, dünyaya, ülkeye dair konuşacağız. Canlı canlı, dinamik, keyifli bir sohbet bizi bekliyor.

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7 NİSAN SALI

16:00 ERKİN ŞİMŞİR - Uşak Sportif Teknik Direktörü
20:30 İLHAN PARLAK - Ankaragücü futbolcusu

8 NİSAN ÇARŞAMBA

16:00 SAVAŞ KUDAŞ - Spor Hekimi
20:30 İLKER KARAKAŞ - Gençlerbirliği Futbolcusu

 
Rahmetullah Berişbek: Formayı kapmak istiyorum
Hamza Hamzaoğlu: Lig Haziran ayında başlayabilir
Berat Ayberk Özdemir: Formaya sahip çıkmaya çalışıyorum
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Tandem-i'nin üçüncü bölüm konuğu Berat Ayberk Özdemir
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Hamza Hamzaoğlu: Maçların ertelenmesi gerekiyordu
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