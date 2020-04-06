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Tandem-i'nin yedinci bölüm konuğu Aydın Cingöz
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TANDEM-İ'NİN YEDİNCİ BÖLÜM KONUĞU AYDIN CİNGÖZ

Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas'ın hazırlayıp sunduğu Karantina sohbetleri programımız Tandem-i'nin pazartesi günü ilk konuğu Futbolarena Haber Müdürü Aydın Cingöz...

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Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas'ın hazırlayıp sunduğu Karantina sohbetleri programımız Tandem-i'nin pazartesi günü ilk konuğu Futbolarena Haber Müdürü Aydın Cingöz...

Aydın Cingöz dünyanın halini, ülkenin halini, futbolun halini nasıl görüyor. Canlı canlı, dinamik, keyifli bir sohbet bizi bekliyor.

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7 NİSAN SALI

16:00 ERKİN ŞİMŞİR - Uşak Sportif Teknik Direktörü
20:30 İLHAN PARLAK - Ankaragücü futbolcusu

8 NİSAN ÇARŞAMBA

16:00 SAVAŞ KUDAŞ - Spor Hekimi
20:30 İLKER KARAKAŞ - Gençlerbirliği Futbolcusu

 

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