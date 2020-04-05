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Tandem-i'nin altıncı bölüm konuğu Alihan Kubalas
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TANDEM-İ'NİN ALTINCI BÖLÜM KONUĞU ALİHAN KUBALAS

Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas'ın hazırlayıp sunduğu Karantina sohbetleri programımız Tandem-i'nin pazar günü ikinci konuğu Ankaragücü'nün başarılı futbolcusu Alihan Kubalas.

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Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas'ın hazırlayıp sunduğu Karantina sohbetleri programımız Tandem-i'nin pazar günü ikinci konuğu Ankaragücü'nün başarılı futbolcusu Alihan Kubalas.

Ankaragücü'nün iki şampiyonluğunu da gören, takımdaki gençlerin abisi, sert futbolcu, tandemin vazgeçilmezi Alihan Kubalas ile futbola, dünyaya, ülkeye dair konuşacağız.

Canlı canlı, dinamik, keyifli bir sohbet bizi bekliyor. Kaçırmayın...

6 NİSAN PAZARTESİ

16:00 AYDIN CİNGÖZ - Futbolarena Haber Müdürü
20:30 RAHMETULLAH BERİŞBEK - Gençlerbirliği Futbolcusu

7 NİSAN SALI

16:00 ERKİN ŞİMŞİR - Uşak Sportif Teknik Direktörü
20:30 İLHAN PARLAK - Ankaragücü futbolcusu

8 NİSAN ÇARŞAMBA

16:00 SAVAŞ KUDAŞ - Spor Hekimi
20:30 İLKER KARAKAŞ - Gençlerbirliği Futbolcusu
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