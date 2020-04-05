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Tandem-i'nin beşinci bölüm konuğu Atilla Türker
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TANDEM-İ'NİN BEŞİNCİ BÖLÜM KONUĞU ATİLLA TÜRKER

Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas'ın hazırlayıp sunduğu Karantina sohbetleri programımız Tandem-i'nin pazar günü ilk konuğu duayen gazeteci Atilla Türker.

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Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas'ın hazırlayıp sunduğu Karantina sohbetleri programımız Tandem-i'nin pazar günü ilk konuğu duayen gazeteci Atilla Türker.

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yapmak yerine gazetecilik kariyerine başlayan, İstanbul'a gidip tüm meslek ödüllerini toplayan Atilla Türker dünyanın halini, ülkenin halini, futbolun halini nasıl görüyor.

Canlı canlı, dinamik, keyifli bir sohbet bizi bekliyor. Kaçırmayın...

6 NİSAN PAZARTESİ

16:00 AYDIN CİNGÖZ - Futbolarena Haber Müdürü
20:30 RAHMETULLAH BERİŞBEK - Gençlerbirliği Futbolcusu

7 NİSAN SALI

16:00 ERKİN ŞİMŞİR - Uşak Sportif Teknik Direktörü
20:30 İLHAN PARLAK - Ankaragücü futbolcusu

8 NİSAN ÇARŞAMBA

16:00 SAVAŞ KUDAŞ - Spor Hekimi
20:30 İLKER KARAKAŞ - Gençlerbirliği Futbolcusu

ETİKETLER
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