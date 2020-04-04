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Tandem-i'nin üçüncü bölüm konuğu Ersin Eroğlu
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TANDEM-İ'NİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KONUĞU ERSİN EROĞLU

Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas'ın hazırlayıp sunduğu Karantina sohbetleri programımız Tandem-i'nin cumartesi günü ilk konuğu CBL Ankara kurucusu Ersin Eroğlu...

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Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas'ın hazırlayıp sunduğu Karantina sohbetleri programımız Tandem-i'nin cumartesi günü ilk konuğu CBL Ankara kurucusu Ersin Eroğlu...

Kurumlar arası Basketbol Ligi CBL'nin Ankara ayağını kuran ve muhteşem bir ligi Ankaralılar ile buluşturan Ersin Eroğlu ile basketbola, dünyaya, ülkeye dair konuşacağız.

Canlı canlı, dinamik, keyifli bir sohbet bizi bekliyor. Kaçırmayın...

Yorumlarınızla sizin de katılabileceğiniz programı Klasspor TV'nin Youtube, Facebook, Twitter ve Periscope hesaplarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Saat 16:00'da başlayacak bu keyifli sohbeti sakın kaçırmayın...

4 NİSAN CUMARTESİ

16:00 ERSİN EROĞLU - CBL Ankara Kurucusu
20:30 BERAT AYBERK ÖZDEMİR - Gençlerbirliği futbolcusu

5 NİSAN PAZAR

16:00 ATİLLA TÜRKER - Usta Gazetesi
20:30 ALİHAN KUBALAS - Ankaragücü futbolcusu

6 NİSAN PAZARTESİ

16:00 AYDIN CİNGÖZ - Futbolarena Haber Müdürü
20:30 RAHMETULLAH BERİŞBEK - Gençlerbirliği Futbolcusu

7 NİSAN SALI

16:00 ERKİN ŞİMŞİR - Uşak Sportif Teknik Direktörü
20:30 İLHAN PARLAK - Ankaragücü futbolcusu

8 NİSAN ÇARŞAMBA

16:00 SAVAŞ KUDAŞ - Spor Hekimi
20:30 İLKER KARAKAŞ - Gençlerbirliği Futbolcusu

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