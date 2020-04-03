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Tandem-i'nin ikinci bölüm konuğu Korcan Çelikay
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TANDEM-İ'NİN İKİNCİ BÖLÜM KONUĞU KORCAN ÇELİKAY

Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas'ın hazırlayıp sunduğu Karantina sohbetleri programımız Tandem-i'nin cuma günü ikinci konuğu Ankaragücü'nün başarılı kalecisi Korcan Çelikay.

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Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas'ın hazırlayıp sunduğu Karantina sohbetleri programımız Tandem-i'nin cuma günü ikinci konuğu Ankaragücü'nün başarılı kalecisi Korcan Çelikay.

Ankaragücü'nün iki şampiyonluğunu da gören, takımdaki gençlerin abisi, taraftarın sevgilisi Korcan Çelikay ile futbola, dünyaya, ülkeye dair konuşacağız.

Canlı canlı, dinamik, keyifli bir sohbet bizi bekliyor. Kaçırmayın..

Yorumlarınızla sizin de katılabileceğiniz programı Klasspor TV'nin Youtube, Facebook, Twitter ve Periscope hesaplarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Saat 16:00'da başlayacak bu keyifli sohbeti sakın kaçırmayın...

3 NİSAN CUMA

16:00 - BURAK GÖREN - Türk Telekom Baş Antrenörü

20:30 - KORCAN ÇELİKAY - Ankaragücü kalecisi

4 NİSAN CUMARTESİ

16:00 ERSİN EROĞLU - CBL Ankara Kurucusu
20:30 BERAT AYBERK ÖZDEMİR - Gençlerbirliği futbolcusu

5 NİSAN PAZAR

16:00 ATİLLA TÜRKER - Usta Gazetesi
20:30 ALİHAN KUBALAS - Ankaragücü futbolcusu

6 NİSAN PAZARTESİ

16:00 AYDIN CİNGÖZ - Futbolarena Haber Müdürü
20:30 RAHMETULLAH BERİŞBEK - Gençlerbirliği Futbolcusu

7 NİSAN SALI

16:00 ERKİN ŞİMŞİR - Uşak Sportif Teknik Direktörü
20:30 İLHAN PARLAK - Ankaragücü futbolcusu

8 NİSAN ÇARŞAMBA

16:00 SAVAŞ KUDAŞ - Spor Hekimi
20:30 İLKER KARAKAŞ - Gençlerbirliği Futbolcusu
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