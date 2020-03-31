Fatih Mert: Ligin oynanma ihtimali zor görünüyor

Fatih Mert, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında bu sezon artık liglerin devam etmesinin zor olduğunu ifade ederek, "Bu sene ligden düşme olmamalı." dedi.

Başkan Fatih Mert, AA'ya yaptığı açıklamasında, futbolcuların bu süreçte evlerinde kalarak kendi imkanları dahilinde antrenmanlara devam ettiklerini belirterek, "Futbolcularımız teknik direktörünümüzün verdiği talimatlar doğrultusunda evlerinde çalışıyor. Tesislerimize de çok az sayıda personelimiz mecburi işler nedeniyle geliyor. Personelimizi sokağa çıkarmamak için kulübümüzde bütün önlemleri aldık." ifadelerine yer verdi.

Liglerin tekrar ne zaman başlayacağı hakkında ise "Bu şekilde ligin nisan ayı içerisinde başlayacağına inanmıyorum, başlayamaz. Çünkü örnekler var; Fatih Terim örneği var, Fenerbahçe’de var, Hes Kablo Kayserispor’da böyle bir haber var. Yurt dışına giden teknik direktörler var. Bunların zaten iyileşme süreci, artı geldiklerinde de karantina süreci...Şimdi zaten bunlarla ilgili bir şey yapılsa nisan sonunu bulur." ifadelerini kullandı.

Henüz Kovid-19 salgınının en üst noktaya ulaşmadığını, sürecin nasıl devam edeceğinin netlik kazanmadığını vurgulayan Fatih Mert, "Avrupa’da daha kötü salgın var. Biz alınan karara uymak zorundayız. Devletimiz nasıl derse biz ona göre hareket etmek zorundayız. Artık bu sene liglerin devam etmesinin zor olacağını düşünüyorum. Yani bu sene bu ligin oynanma ihtimali zor görünüyor." şeklinde konuştu.