İlhan Parlak: Liglerin oynanmasına ihtimal vermiyorum

İlhan Parlak, koronavirüs salgını sebebiyle lige verilen ara hakkında beIN Sports kanalına bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Deneyimli oyuncu, bireysel olarak çalışmalara devam ettiklerini belirterek "Bize de antrenmanları yapmaya çalışıyoruz. Futbolcular olarak bireysel olarak çalışmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Her şeyden önce insan sağlığı önemli. Psikolojik ve fiziksel olarak hazır olmak lazım. Salgın başladıktan sonra hepimiz tedirgindi. Ankaragücü olarak idmanlara ara verdik. Son maçı da kazanmıştık ve iyi bir çıkışımız vardı" dedi.

lhan Parlak liglerin oynanmasına ihtimal vermediğinin altını çizerek, "Ligin devam edeceğine ben ihtimal vermiyorum. Yabancı ve yerli oyuncular ile konuşuyoruz, kimse antrenman yapmak istemiyor. Lig bittikten sonra 1 - 1,5 ay kamp dönemi geçiriyoruz hazırlanmak için. Önümüzdeki süreç nasıl olacak bilemiyoruz. Büyüklerimiz, karar mercileri tabii bunu düşünüyordur ama biz futbolcular olarak özellikle bu son 8 haftada dişe diş, kora kor mücadelenin olacağı dönemde ben liglerin oynanmasına ihtimal vermiyorum" ifadelerine yer verdi.