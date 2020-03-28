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İlhan Parlak'tan destek çağrısına yanıt
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İLHAN PARLAK'TAN DESTEK ÇAĞRISINA YANIT

İlhan Parlak'tan destek çağrısına yanıt

Ankaragücü'nden İlhan Parlak, Altay Bayındır'ın başlattığı 1000 aileye erzak yardımı çağrısına cevap verdi.

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21 yaşındaki genç file bekçisi Altay Bayındır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 'EvdekalTürkiye' akımı kapsamında 1000 aileye erzak yardımı yapmış ve Umut Nayir ile İlhan Parlak'a destek çağrısı yapmıştı.

Eski takım arkadaşına tecrübeli oyuncudan yanıt gecikmedi. İlhan Parlak, "Böyle zorlu bir süreçte bu güzel düşüncen için teşekkürler kardeşim. Davetini kabul ediyorum ve ben de 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum. Gün birlik beraberlik günü" diyerek Konyaspor'da forma giyen Selim Ay'a davet gönderdi.

 

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