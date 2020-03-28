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Liglerin başlama tarihi belirsizleşti
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LİGLERİN BAŞLAMA TARİHİ BELİRSİZLEŞTİ

Liglerin başlama tarihi belirsizleşti

Koronovirüs sebebiyle ertelenen liglerin ne zaman başlayacağı herkes tarafından merak edilmeye başladı.

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Süresiz olarak ertelenen futbol, basketbol, voleybol ve hentbol liglerinin akıbetinin ne olacağı büyük merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla yurtdışı uçuşlarının tamamının durdurulması ve şehirlerarası seyehatlerin sınırlandırılmasının ardından liglerin başlayacağı tarih de iyice belirsizleşmeye başladı.

Bir hafta maçlar seyircisiz oynandıktan sonra; 19 Mart tarihinde tüm müsabakalar ve ligler belirsiz bir süre ertelenmişti.

Öte yandan TFF Başkanı Nihat Özdemir, Nisan ortasında seyircili olarak ligleri oynatmayı umduklarını söylemişti.

Haber:Sema Demet

 
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