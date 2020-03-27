Ziraat Bankası online antrenmanlara başladı

Başkent takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "online antrenman" yaptı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle tesislerinde antrenmanlarını gerçekleştiremeyen takımın, online antrenmanlar ile çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Takım, antrenörler tarafından oluşturulan online gruplar ile sosyal medya aracılığıyla evlerinden çalışmalarına devam ediyor.