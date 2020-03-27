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Ziraat Bankası online antrenmanlara başladı
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ZİRAAT BANKASI ONLİNE ANTRENMANLARA BAŞLADI

Ziraat Bankası online antrenmanlara başladı

Ziraat Bankası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı online antrenmanlara başladı.

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Başkent takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "online antrenman" yaptı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle tesislerinde antrenmanlarını gerçekleştiremeyen takımın, online antrenmanlar ile çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Takım, antrenörler tarafından oluşturulan online gruplar ile sosyal medya aracılığıyla evlerinden çalışmalarına devam ediyor.

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