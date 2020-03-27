Halkbank oyuncularından evde kal çağrısı

Faik Samed Güneş, uyarıları dikkate almak gerektiğinin altını çizerek, “Dünyayı etkisi altına alan virüs için bazı tedbirler almamız gerekiyor. Acil durumlar dışında lütfen evden çıkmayın. El sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun için sürekli elimizi sabunlu suyla ovalayarak yıkamamız gerekiyor. İyi beslenin iyi dinlenin. Kendinize ve sevdiklerinize çok dikkat edin” ifadelerine yer verdi.
GEREKLİ OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN
Tecrübeli smaçör Dmitrii Bahov, "Tüm dünya zorlu bir durumdan geçiyor" diyerek, “Kendinizi ve ailenizi koruyun. Gerekli olmadıkça dışarı çıkmayın. Eğer dışarı çıkarsanız insanlarla mesafeyi koruyun. Ellerimizi daha fazla yıkayalım. Umarım herkes sağlıklı olur” dedi.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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