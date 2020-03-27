﻿
Halkbank oyuncularından evde kal çağrısı
﻿
Site İçi Arama
﻿

HALKBANK OYUNCULARINDAN EVDE KAL ÇAĞRISI

Halkbank oyuncularından evde kal çağrısı

Halkbank'tan Faik Samed Güneş ve Dmitrii Bahov koronavirüs sebebiyle alınan tedbirlere uyma çağrısında bulundu.

268 Okunma

Faik Samed Güneş, uyarıları dikkate almak gerektiğinin altını çizerek, “Dünyayı etkisi altına alan virüs için bazı tedbirler almamız gerekiyor. Acil durumlar dışında lütfen evden çıkmayın. El sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun için sürekli elimizi sabunlu suyla ovalayarak yıkamamız gerekiyor. İyi beslenin iyi dinlenin. Kendinize ve sevdiklerinize çok dikkat edin” ifadelerine yer verdi.

GEREKLİ OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN

Tecrübeli smaçör Dmitrii Bahov, "Tüm dünya zorlu bir durumdan geçiyor" diyerek, “Kendinizi ve ailenizi koruyun. Gerekli olmadıkça dışarı çıkmayın. Eğer dışarı çıkarsanız insanlarla mesafeyi koruyun. Ellerimizi daha fazla yıkayalım. Umarım herkes sağlıklı olur” dedi.

ETİKETLER
Ziraat Bankası online antrenmanlara başladı
Tandoğan Tesisleri için geri sayım başladı
Hamza Hamzaoğlu: Maçların ertelenmesi gerekiyordu
Ankaragücü antrenmanlara başlayacak mı?
2
Gençlerbirliği formasını en çok kimler terletti?
Halil İbrahim Pehlivan'dan evde kal çağrısı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿