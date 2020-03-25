Ankaragücü antrenmanlara başlayacak mı?

Tüm dünyayı sarsan Korona virüs salgını nedeni ile önce maçları seyircisiz oynatan Türkiye Futbol Federasyonu, gelen baskılar ardından ligi ileri bir tarihe ertelemişti.
Salgının ne kadar süreceği, liglerin hangi statü ile devam edeceğinin belirsiz olması kulüplerde de büyük soruna neden oldu. Ligde kalma mücadelesinde önemli karşılaşmalara çıkacak olan Ankaragücü'nde yabancı oyuncular ülkelerine gönderilmemiş, çalışmalara ara verilmişti.
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında takımın çarşamba günü toplanmasını düşündüklerini belirten Ankaragücü başkanı Fatih Mert, daha sonra bu kararı cuma gününe ertelemişti. Yönetim kurulunun yarın durumu tekrar değerlendireceği ve cuma günü takımın toplanıp toplanmayacağına karar vereceği öğrenildi.
Liglerde mücadele eden bir çok kulübün yönetimi gibi Ankaragücü yönetiminin oyuncularının sağlığını düşünerek evde kalmasını istemesine rağmen liglerin ne şartlarda başlayacağının belirsiz olması kafaları karıştırıyor. Ankaragücü yönetiminin büyük ihtimalle cuma günü planlanan antrenmanın pazartesi gününe ertelemesi ve pazar günü yeniden bir durum değerlendirmesi yapması bekleniyor.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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