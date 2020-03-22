Gençlerbirliği formasını en çok kimler terletti?

Süper Lig ekiplerinden Başkent temsilcisi Gençlerbirliği'nde kulüp tarihi boyunca en çok forma giyen futbolcular arasında ilk 3 sırayı 249 kez ile Metin Diyadin, 209 kez ile Nihat Baştürk, 198 kez ile de Erkan Sözeri alırken, Mehmet Şimşek, Rahim Zafer, Taner Taşkın, Ahmet Oğuz, Mehmet Nas, Cem Can, İlker Dalçiçek ilk 10 sırada bulunuyor.

Aktif olarak Gençlerbirliği'nde oynayan Ahmet Oğuz, 159 kez forma giyerek listede 7'nci sırada yer alıyor. Yabancı futbolcular arasında en çok kırmızı siyahlı formayı giyen isim ise 134 kez ile şu an Ankaragücü'nde forma giyen Ante Kulusic. Gençlerbirliği'nin bu sezon 12 gol ile en golcü ismi olan Bogdan Stancu ise 126 kez forma giyerek listede 20'nci sırada kendisine yer buldu.

HABER: MERT DOKUZOĞLU