Spor Toto'nun gol güvencesi Halil İbrahim Öztürk

Koronavirüs salgınından dolayı geçtiğimiz günlerde Türkiye'de tüm spor müsabakaları ve ligler ertelendi.
Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde geride kalan 17 haftada bazı istatistikler ortaya çıktı. 19 puan toplayan Spor Toto, üçüncü sıranın sahibi oldu.
Gol krallığı yarışında Göztepe'de forma giyen Harun Hacıoğlu, 104 golle ilk sırada yer alıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Orhan Sirgeligil 102 golle ikinci sırada yer alırken, Spor Toto'dan Halil İbrahim Öztürk ise 98 golle üçüncü sırada bulunuyor. Onu 93 golle Güneysu Spor'dan Samet Kanberoğlu takip ediyor.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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