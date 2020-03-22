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Spor Toto'nun gol güvencesi Halil İbrahim Öztürk
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SPOR TOTO'NUN GOL GÜVENCESİ HALİL İBRAHİM ÖZTÜRK

Spor Toto'nun gol güvencesi Halil İbrahim Öztürk

Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde gol krallığı yarışında Spor Toto'dan Halil İbrahim Öztürk üçüncü sırada yer alıyor.

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Koronavirüs salgınından dolayı geçtiğimiz günlerde Türkiye'de tüm spor müsabakaları ve ligler ertelendi.

Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde geride kalan 17 haftada bazı istatistikler ortaya çıktı. 19 puan toplayan Spor Toto, üçüncü sıranın sahibi oldu.

Gol krallığı yarışında Göztepe'de forma giyen Harun Hacıoğlu, 104 golle ilk sırada yer alıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Orhan Sirgeligil 102 golle ikinci sırada yer alırken, Spor Toto'dan Halil İbrahim Öztürk ise 98 golle üçüncü sırada bulunuyor.  Onu 93 golle Güneysu Spor'dan Samet Kanberoğlu takip ediyor.

 

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