Ankaragücü futbolcularının piyasa değeri ne kadar?

Süper Lig'de 26 hafta geride kalırken MKE Ankaragücü, 23 puanla 17'nci sırada yer alıyor. Corona virüsü nedeniyle liglerin süresiz ertelenmesinin ardından Ankaragücü, ilk maçını Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacak.
Ankaragücü futbolcularının Transfermarkt verilerine göre piyasa değerleri şu şekilde;
Devre arası transfer edilen 24 yaşındaki Gerson Rodrigues, 1.8 Milyon Euro değeriyle Başkent ekibinin en değerli futbolcusu konumunda ve piyasa değeri yükselişte. Sıralama Euro cinsinden şu şekilde;
2- Gelmin Rivas 1.5 M
3- Orgill 1,1 M
4- Kitsiou 1 M
5- Saba 1 M
6- Canteros 850 Bin
7- Pazdan 700 Bin
8- Michalak 700 Bin
9- Thiago Pinto 650 Bin
10- Atila Turan 650 Bin
11- Lukasik 600 Bin
12- Stanojevic 600 Bin
13- Friedrich 500 Bin
14- Kulusic 400 Bin
15- Moke 400 Bin
16- Orkan Çınar 300 Bin
17- İlhan Parlak 250 bin
18- Faty 250 Bin
19- Alihan Kubalas 200 Bin
20- Korcan 175 Bin
21- Mehmet Sak 175 Bin
22- Cebrail 150 Bin
23- Scarione 100 Bin
24- Berke Gürbüz 100 Bin
25- Sedat Ağçay 75 Bin
26- Aydın Karabulut 75 Bin
27- Ender Aygören 75 Bin
28- Fatih Tultak 75 Bin
29- Nduka 50 Bin
30- Mahmut Akan 50 Bin
31- Mahmut Altınkaya 50 Bin
32- Yiğit Kafkasyalı 50 Bin
33- Sıtkı Ferdi İmdat 50 Bin
34- Halil Bağcı 50 Bin
HABER: MERT DOKUZOĞLU
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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