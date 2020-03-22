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Ankaragücü futbolcularının piyasa değeri ne kadar?
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ANKARAGÜCÜ FUTBOLCULARININ PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Ankaragücü futbolcularının piyasa değeri ne kadar?

MKE Ankaragücü'nün Transfermarkt verilerine göre futbolcu piyasa değerleri şu şekilde;

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Süper Lig'de 26 hafta geride kalırken MKE Ankaragücü, 23 puanla 17'nci sırada yer alıyor. Corona virüsü nedeniyle liglerin süresiz ertelenmesinin ardından Ankaragücü, ilk maçını Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacak. 

Ankaragücü futbolcularının Transfermarkt verilerine göre piyasa değerleri şu şekilde; 

Devre arası transfer edilen 24 yaşındaki Gerson Rodrigues, 1.8 Milyon Euro değeriyle Başkent ekibinin en değerli futbolcusu konumunda ve piyasa değeri yükselişte. Sıralama Euro cinsinden şu şekilde; 

2- Gelmin Rivas 1.5 M

3- Orgill 1,1 M

4- Kitsiou 1 M

5- Saba  1 M

6- Canteros 850 Bin 

7- Pazdan 700 Bin 

8- Michalak 700 Bin  

9- Thiago Pinto 650 Bin 

10- Atila Turan 650 Bin 

11- Lukasik 600 Bin

12- Stanojevic 600 Bin 

13- Friedrich 500 Bin 

14- Kulusic 400 Bin 

15- Moke 400 Bin 

16- Orkan Çınar 300 Bin 

17- İlhan Parlak 250 bin 

18- Faty 250 Bin 

19- Alihan Kubalas 200 Bin 

20- Korcan 175 Bin 

21-  Mehmet Sak 175 Bin 

22- Cebrail 150 Bin 

23- Scarione 100 Bin 

24- Berke Gürbüz 100 Bin 

25- Sedat Ağçay 75 Bin 

26- Aydın Karabulut 75 Bin 

27- Ender Aygören 75 Bin 

28- Fatih Tultak 75 Bin 

29- Nduka 50 Bin 

30- Mahmut Akan 50 Bin 

31- Mahmut Altınkaya 50 Bin 

32- Yiğit Kafkasyalı 50 Bin 

33- Sıtkı Ferdi İmdat 50 Bin 

34- Halil Bağcı 50 Bin 

HABER: MERT DOKUZOĞLU 

 
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