AKÇAY: Süper Lig devam etmesin, bu haliyle bitsin

Mustafa Reşit Akçay, Radyospor'da "Takımımıza pazartesi günününe kadar izin verdik. Futbolcularımızın yurt dışına çıkışını yasakladık. Ülkemizin aldığı kararlar bizi daha iyi durumda gösteriyor. Fakat bir endişemiz de yok değil. Bu sürecin ardından oyuncularımızın fiziki ve psikolojik durumu bilemiyoruz. Motivasyon kelimesi bizim için artık zor bir kelime. Pandemi ortadan kaldırılmadığı müddetçe ben bunu başaramam. Ben o kadar iddialı konuşamam. İşimiz zor kolay olmayacak." ifadelerine yer verdi.

HERKES FEDAKARLIK YAPMAK ZORUNDA

Herkesin fedakarlık yapması gerektiğini belirterek "Hümanist bir insan olarak, inançlı bir insan olarak, Allah'ın da vermiş olduğu emre göre, 'İnsanları öldüremezsiniz' diyor. Kendi vücudunuza bile bunu yapamazsınız, bu vücut bizlere emanet... Hastalıklardan vücudumuzu korumalıyız. 'Ben hamsi yedim bana bir şey olmaz, ben portakal yedim bana bir şey olmaz' gibi ilkel davranışlardan ve düşüncelerden de sıyrılmamız lazım. İnsan hayatından değerli bir şey yok! Futbolcu olmak ya da antrenör olmak, bana ne, ben ne yapayım antrenörlüğü? Yapmasam ne olur ki? Yapmıyorum. Herkes fedakarlık yapmak zorunda, bu sürecin sonunda kulüplerin ekonomilerini düzeltmesi için oyuncuların ve antrenörlerin fedakarlık yapması lazım. Bunu fırsatçılık olarak değerlendirenler olabilir. Bu yapılabilir mi? Ben bunu bilmiyorum." dedi.

PLAY-OFF ÇOK ADİL OLMAZ

Süper Lig'in bu haliyle bitmesini istediğini ifade ederek "İnsan hayatı, kupalardan ve şampiyonluklardan daha değerlidir. Bu sürecin ardından Play-Off çok adil olmaz. O günkü şartlarda çalışmış insanı 2-3 maça mahkum etmeniz adil olmaz. Daha önce Play-Off olacağı açıklansa adil olabilirdi. Bu benim görüşüm. Süper Lig devam etmesin, bu haliyle bitsin. Ligde küme düşme kaldırılarak 21 ya da 22 takımla mücadele edilebilir. 22 takım olursa her hafta her takım maç yapabilir. Haftada 2 maç oynama olmalı mı? Bence olmalı, majör liglerde bu format var. İnsanlar 'Sen Ankaragücü'nün teknik direktörüsün ve böyle düşünüyorsun' diyebilirler. Burada da haklıdırlar. Fakat ben kendi tarafımda hümanist bir insan olarak bunu söylüyorum. Bu açıklamayı bir teknik direktör olarak değil, öncelikle bir insan olarak yapıyorum." şeklinde konuştu.

İNSAN HAYATI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

"Bana Allah böyle bir şey söylüyor. İnsan hayatı her şeyden önemli. Benim kalbimden geçeni ben biliyorum. Onunla da yüzleşiyorum. Hepimiz insan olarak vicdanımızla yüzleşmeliyiz. Benim ajandam hiç olmadı, ben Allah'ın ipini tutar ve devam ederim. Açıklamalarımın başka tarafa çekilmesi umrumda da değil."