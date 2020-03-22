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Futbol Camiasında 65 yaş sınırına kimler takıldı?
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FUTBOL CAMİASINDA 65 YAŞ SINIRINA KİMLER TAKILDI?

Futbol Camiasında 65 yaş sınırına kimler takıldı?

İçişleri Bakanlığının 65 yaş üstüne sokağa çıkmasını yasaklamasının ardından futbol camiasından pek çok isimde bu engele takıldı.

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Koronavirüd, son zamanlarda ülkemizi de hızla etkisi altına alıyor.  İçişleri Bakanlığı ise koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın evlerinden çıkmalarına sınırlandırma getirdi.

Bu sınırlandırmanın ardından 'Spor dünyasından etkilenecek isimler kimler?' sorusu akıllara geldi. İşte o isimler...

UEFA Onursal Üyesi ve TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik (77)

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş (67)

Galatasaray eski başkanı Faruk Süren (74)

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp (72)

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz (70)

A Milli Takım eski teknik direktörü Mustafa Denizli (70)

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir (69)

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural (67)

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim (66)

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak (65)

Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil (65)

 

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