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A Milli Erkek Hentbol Takımı’nın Rusya maçı ertelendi
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A MİLLİ ERKEK HENTBOL TAKIMI’NIN RUSYA MAÇI ERTELENDİ

A Milli Erkek Hentbol Takımı’nın Rusya maçı ertelendi

A Milli Erkek Hentbol Takımının Rusya ile oynayacağı 2021 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Birinci Play-Off karşılaşmaları ertelendi.

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12 Nisan 2020 tarihine kadar yapılacak uluslararası faaliyetleri Koronavirüs Pandemisi nedeniyle erteleyen Avrupa Hentbol Federasyonu, 15 ve 19 Nisan tarihlerinde Rusya ile oynayacak olan 2021 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Birinci Play-Off karşılaşmaları ve diğer Play–Off karşılşamaları ileri bir tarihe erteledi.

Play-off karşılaşma programı, EHF tarafından daha sonra duyurulacak.

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