A Milli Erkek Hentbol Takımı’nın Rusya maçı ertelendi

12 Nisan 2020 tarihine kadar yapılacak uluslararası faaliyetleri Koronavirüs Pandemisi nedeniyle erteleyen Avrupa Hentbol Federasyonu, 15 ve 19 Nisan tarihlerinde Rusya ile oynayacak olan 2021 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Birinci Play-Off karşılaşmaları ve diğer Play–Off karşılşamaları ileri bir tarihe erteledi.
Play-off karşılaşma programı, EHF tarafından daha sonra duyurulacak.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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