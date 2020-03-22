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Türk Telekom'dan Fall en iyiler listesinde
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TÜRK TELEKOM'DAN FALL EN İYİLER LİSTESİNDE

Türk Telekom'dan Fall en iyiler listesinde

Türk Telekom'da forma giyen Moustaphe Fall, ING Basketbol Süper Ligi’nin geride kalan 6 haftasındaki istatistiklerde üç alanda listede yer aldı.

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Kariyerinde Sakarya Büyükşehir Belediye, Avrupa’da ise Poitiers 86, Monaco, Antibes Sharks, Elan Chalon'da oynayan Fall, Türk Telekom’a, Rus ekibi Lokomotif Kuban’dan geldi.

Başkent takımının FIBA Şampiyonlar Ligi’nde grubu lider tamamlamasında ve son 16 turuna kalmasında büyük katkısı oldu.

En uzun oyuncuları arasında yer alan Fall, geride kalan bölümde verimlilik değerlendirmesinde; 22 karşılaşmada elde ettiği 432 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bu alanda birinci durumdaki isim ise 22 karşılaşmanın ardından, 475 puan toplayan Bahçeşehir Koleji’nden Robert Golden bulunuyor.

Tecrübeli oyuncu, blok sıralamasında; 22 karşılaşmada 32 blok ile ikinci sırada yer alıyor. Bu kategoride zirvede, Darüşşafaka’dan 22 karşılaşmada 33 blok ile Jonathan Hamilton.

Ribaunt sıralamasına baktığımızda Fall, 22 maçta 180 ribauntla dördüncü basamakta bulunuyor. Bu alanda ilk sıradaki isim, 23 maçta topladığı 209 ribauntla, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor forması giyen Talib Zanna. Bu alanda OGM Ormanspor'dan Cevher Özer, 23 maçta aldığı 149 ribauntla 10. sırada yer alıyor.

 

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