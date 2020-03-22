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İyi ki doğdun Rahmetullah
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İYİ Kİ DOĞDUN RAHMETULLAH

İyi ki doğdun Rahmetullah

Gençlerbirliği'nin başarılı futbolcusu Rahmetullah'ın doğum günü...

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Gençlerbirliği resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda genç futbolcusu Rahmetullah'ın doğum gününü kutladı. 22 Mart 1999 doğumlu Rahmetullah Berişbek, 21 yaşına bastı. Rahmetullah bu sezon kırmızı siyahlı formayla 16 Süper Lig maçında, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi ve toplam 273 dakika sahada yer aldı. Genç futbolcu 2 Türkiye kupası maçında da 1 gollük katkı sağladı ve 119 dakika ter döktü. 

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