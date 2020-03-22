Süper Lig'in başlaması için hangi tarih önerildi?

Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Türkiye Futbol Federasyonu'na, Süper Lig'in 17 Nisan'dan itibaren yeniden başlanması önerisinde bulunduklarını dile getirdi.

TRT SPOR'da yayınlanan "Stadyum" programına telefonla bağlanan Sepil, şu ifadelere yer verdi:

"Telekonferansla yaptığımız Kulüpler Birliği toplantısında bir çok konu konuşuldu. En önemli gündem maddelerinden biri; kulüplerin nasıl bir süreç öngördüğü oldu. Zaten sayın bakanla (Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu) yapılan toplantıda bizden istenilen bir takım bilgiler vardı; hem futbolda, hem basketbolda hem voleybolda...Bakanımızdan gelen istek ve sorularla ilgili bir toplantı yaptık. Bu soruların en önemlisi, şu anda herkesin de tartıştığı, ligler ne zaman başlamalı sorusuydu. Bu tabi şu an öngörülmesi zor bir durum. Yaşananlara bakarsak biz istediğimiz kadar öngörü yapalım ama süreç bizim öngörülerimizi her zaman yönlendirecek. Burada en önemli husus şuydu; bir izolasyon uzun süre yapılabilir ama bu izolasyon süresi uzadıkça sporcuların tekrar maç oynayacak bir forma gelmesi veya fiziksel olarak hazır olması süresi de uzar. Onun için iki öneri oldu. Birinci öneri 17 Nisan'dan itibaren ikinci ise Nisan sonunda liglerin başlanması şeklindeydi. Çogunluk daha erken olan 17 Nisan tarihini destekledi. Dolayısıyla biz de Türkiye Futbol Federasyonu'na ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik."