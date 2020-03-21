Spor Hekimleri Derneği'nden evde kal çağrısı

Spor Hekimleri Derneği tarafından yapılan paylaşımda "Değerli sporcular, spor endüstrisi yöneticileri ve çalışanları, yeni koronavirüs hastalığı (COVID-19) nedeniyle ülkemizde tüm spor organizasyonlarının ertelendiği duyurulmuştur. Birey ve toplum sağılığının tehdit altında olduğu ve riskin daha da arttığı bu olağanüstü günlerde her türlü tedbirin alınması hayati önem arz etmektedir. Spor organizasyonları ve müsabakaların tekrar başlama tarihinin henüz açıklanmadığı bu dönemde; toplu halde yapılacak antrenmanların, hem sporcular hem de spor endüstrisi çalışanları için risk oluşturması nedeniyle T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan 'EVDE KAL' çağrısına uyulması gerektiği ve tüm sporcuların, antrenörleri tarafından verilecek bireysel ev egzersiz programlarını uygulamalarının doğru olacağı kaanatindeyiz." ifadelerine yer verildi.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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