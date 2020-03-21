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TBF'den Corona açıklaması
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TBF'DEN CORONA AÇIKLAMASI

TBF'den Corona açıklaması

Türkiye Basketbol Federasyonu resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncuları ve idari kadrosunda Kovid-19 belirtilerine rastlanıldığını duyurdu.

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Corona virüsü tüm dünyada etkisini devam ettirirken, ülkemizde de daha sık rastlanılmaya başlandı. TBF Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncuları ve idari kadrosunda Kovid-19 belirtilerine rastlanıldığını duyurdu ve geçmiş olsun dileklerini iletti. 

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