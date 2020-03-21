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Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı
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ANKARAGÜCÜ'NDEN FENERBAHÇE'YE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

Ankaragücü, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıdığının belirlenmesi üzerine mesaj paylaştı.

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Ankaragücü, tarafından yayımlanan mesajda, "Koronavirüs belirtisi nedeniyle test için hastaneye kaldırılan Fenerbahçe Erkek Basketbol takımı ve idari personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce iyi haberlerle dönmelerini umut ediyoruz. Geçmiş olsun @Fenerbahce" ifadeleri kullanıldı.

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