Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

Ankaragücü, tarafından yayımlanan mesajda, "Koronavirüs belirtisi nedeniyle test için hastaneye kaldırılan Fenerbahçe Erkek Basketbol takımı ve idari personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce iyi haberlerle dönmelerini umut ediyoruz. Geçmiş olsun @Fenerbahce" ifadeleri kullanıldı.

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