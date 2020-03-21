Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye destek

Gençlerbirliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Fenerbahçe basketbol takımındaki bazı sporcu ve idari kadro çalışanlarında COVİD-19 belirtilerine rastladığını üzüntüyle öğrendik. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve bu süreci en iyi şekilde atlatıp sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. #EvdeKal" ifadelerine yer verildi.

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