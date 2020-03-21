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Sumudica ülkesine döndü
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SUMUDİCA ÜLKESİNE DÖNDÜ

Sumudica ülkesine döndü

MKE Ankaragücü’nün liglerin yeniden başlamasıyla birlikte ilk maçını oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü’nde ortalık karıştı. 

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SUMUDİCA ÖZEL UÇAKLA ÜLKESİNE DÖNDÜ 

Ankaragücü’nün liglerin yeniden başlamasıyla birlikte ilk maçını oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü’nde ortalık karıştı. Gaziantep Futbol Kulübü’nün Rumen teknik direktörü Marius Sumudica, yönetimin “Gaziantep’te kal” mesajına rağmen, özel uçakla ülkesine gitti. 

49 yaşındaki teknik adam, dün gece kiraladığı özel uçakla Romanya’daki ailesinin yanına döndü. Sumudica’nın yanında teknik heyetinin de yer aldığı öğrenildi.  

Sumudica’nın, Türkiye’den ayrılmadan önce futbolculara “Aralık ayından bu yana bazı sağlık problemlerim vardı. O yüzden şu anda düşündüğüm sadece sağlığım. Kimseyle temas halinde olmak istemiyorum. Özel jetle Romanya’ya gidiyorum. Gaziantep benim ikinci ailem. Şu anda yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Gidişata göre bakacağız. Hayat normale döndüğünde geri geleceğim.” şeklinde mesaj yolladığı belirtildi. Gaziantep FK’de daha önce yapılan açıklamada, iznin bir haftaya çıkarıldığı duyurulmuş, “Profesyonel futbol takımı oyuncu, personel ve teknik heyetinin, bu bir haftalık izole süresi içerisinde şehrimizi ve ülkemizi terk etmemeleri konusunda yönetim kurulumuzda alınan karar, kendilerine iletilmiştir.” ifadeleri kullanılmıştı. 
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