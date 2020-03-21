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Murat Cavcav: Mümkün mertebe evlerimizde kalalım
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MURAT CAVCAV: MÜMKÜN MERTEBE EVLERİMİZDE KALALIM

Murat Cavcav: Mümkün mertebe evlerimizde kalalım

Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Murat Cavcav, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin doğru bir karar olduğunu dile getirdi.

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Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu liderliğinde federasyon başkanları ile gerçekleştirilen toplantıda tüm liglerin ertelenmesine karar verildi. Bu kararın ardından Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav açıklamalarda bulundu. 

Cavcav, erteleme kararı hakkında şu ifadelere yer verdi:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ligleri erteleyerek doğru karar verdiğini düşünüyorum. Keşke daha erken alınsaydı ve takımlar antrenman yapmak zorunda kalmasaydı. Futbolun paydaşlarının düşüncelerine, duygularına kayıtsız kalınmayarak yanıt verildiği için ilgili kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Sporcularımızın, teknik heyetimizin, personelimizin, tedirginliklerinin bir nebze olsa azalmış olması, belirsizliğin bir nebze giderilmesi başkan olarak beni mutlu etti. Herkesten ricam, kendilerine dikkat etmeleri, zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları. Avrupa’daki Çin’deki korkutucu rakamları ülkemizde görmemek için birbirimize temas etmeden dayanışma içinde olmalıyız. Bu zor günlerin tez zamanda geride kalmasını diliyorum. Mümkün mertebe evlerimizde kalalım.”
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