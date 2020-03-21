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EURO 2020'nin ismi değişecek mi?
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EURO 2020'NİN İSMİ DEĞİŞECEK Mİ?

EURO 2020'nin ismi değişecek mi?

UEFA, "EURO 2020'nin adı değişmeyecek" açıklamasının bir hata olduğunu açıkladı.

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UEFA, 2021'e ertelenen 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın adının EURO 2020 olarak kalacağı konusundaki açıklamanın, kazara yapıldığını dile getirdi.

UEFA'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hata için özür dileriz. 2021'de düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ismi hakkında henüz bir karar verilmedi. Önceki açıklama kazara yapıldı." ifadelerine yer verildi.

Daha önce kullanılan, "Şampiyonanın 60. yılına yakışır biçimde, planlandığı gibi 12 farklı ülkenin ev sahipliğinde yapılacağına inanıyoruz. İsmi de EURO 2020 olarak kalacak." ifadesinin de yer aldığı açıklama, UEFA'nın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından kaldırıldı.

EURO 2020, yeni tip korona virüs salgınından dolayı 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerine alınmıştı.

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