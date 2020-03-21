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İsmet Taşdemir'in Osmanlıspor karnesi nasıl?
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İSMET TAŞDEMİR'İN OSMANLISPOR KARNESİ NASIL?

İsmet Taşdemir'in Osmanlıspor karnesi nasıl?

TFF 1.Lig'de ligde kalma savaşı veren Osmanlıspor'un İsmet Taşdemir ile karnesi nasıl?

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Osmanlıspor'un başına 4 Aralık 2019 tarihinde geçen ve takımın başında ilk maçına 8 Aralık'ta çıkan Teknik Direktör İsmet Taşdemir, ilk karşılaşmada Altay ile kendi evinde golsüz berabere kalmıştı.  Tüm dünyada etkisini sürdüren Corona virüsü sebebiyle tüm spor karşılaşmalarının ertelenmesinin ardından, TFF 1.Lig'de araya girdi. 28 haftanın sona erdiği TFF 1.Lig'de son 6 haftaya girilirken, Başkent temsilcisi Osmanlıspor'un durumu hala kritik. Osmanlıspor, 24 puanla 16. sırada yer alıyor. Osmanlıspor'un altında 17 puanlı Eskişehirspor ve 20 puanlı Adanaspor yer alırken, Osmanlıspor'un üstünde 25 puanlı Boluspor yer alıyor. Osmanlıspor, 28 haftada 6 galibiyet, 9 beraberlik, 13 mağlubiyet alırken 32 gol attı, 42 gol yedi. İsmet Taşdemir yönetiminde Osmanlıspor ise, 15 maça çıkarken 2 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Liglerin süresiz ara vermesinin ardından, Osmanlıspor 29. haftada Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak. 

HABER: MERT DOKUZOĞLU 

 

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